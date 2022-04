PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Francês 21/22

Precisando de apenas um empate para confirmar o título, o PSG recebe o Lens neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 34ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lens DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: nome

Assistentes: nome

Quarto árbitro: nome

VAR: nome

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado (23), no Parc des Princes.

MAIS INFORMAÇÕES

O PSG pode soltar o grito de "É campeão" com quatro rodadas de antecedência. Com o apoio de sua torcida no Parc des Princes, o PSG precisa de apenas um empate para levantar o troféu. Até o momento, soma 77 pontos, (24 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas) 15 a mais que o Olympique de Marselha segundo colocado.

Assim, é a chance da equipe levantar o décimo troféu diante da sua torcida e se igualar com o Saint-Étienne como maior campeão francês.

"O mais importante é terminar bem a temporada e conquistar este título. Não devemos subestimar a importância de sermos campeões da França. Você tem que dar valor a isso. Esperamos poder comemorar com nossos torcedores", afirmou Pochettino.

Como mandante, o time tem aproveitamento quase perfeito na Ligue 1. Dos 48 pontos que disputou no Parc des Princes, ganhou 46 (15 vitórias e um empate)

Enquanto o PSG terá o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão na última rodada, por outro lado o técnico Pochettino segue sem contar com Messi, lesionado.

Já o Lens, com 51 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Olympique Ligue 1 17 de abril de 2022 Angers 0 x 3 PSG Ligue 1 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Strasbourg x PSG Ligue 1 29 de abril de 2022 16h (de Brasília) PSG x Troyes Ligue 1 8 de maio de 2022 15h45 (de Brasília)

LENS

JOGO CAMPEONATO DATA LOSC 1 x 2 Lens Ligue 1 16 de abril de 2022 Lens 2 x 0 Montpellier Ligue 1 20 de abril de 2022

Próximas partidas