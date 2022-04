PSG x Lens: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Francês 21/22

O PSG recebe o Lens neste sábado (23), a partir das 16h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 34ª rodada do Campeonato Francês. Com 77 pontos, 15 a mais que o Olympique de Marselha segundo colocado, a equipe parisiense precisa de apenas um empate para confirmar o título.

"O mais importante é terminar bem a temporada e conquistar este título. Não devemos subestimar a importância de sermos campeões da França. Você tem que dar valor a isso. Esperamos poder comemorar com nossos torcedores", afirmou Pochettino.

Do outro lado, o Lens, com 51 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas na Ligue 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Parc des Princes, o PSG terá três desfalques certos: Messi, Icardi, Verratti e Kimpembe, todos lesionados.

Por outro lado, o técnico Pochettino contará com o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão diante do Angers no meio da semana.

Já o Lens terá o reforço de Massadio Haidara, que retorna após cumprir sua suspensão de dois jogos. O lateral substituirá Deiver Machado.

Possível escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Mbappe, Neymar.

Possível escalação do Lens: Farinez; Wooh, Danso, Gradit; Clauss, Fofana, Doucoure, Haidara; Costa; Sotoca, Ganago.

DESFALQUES

PSG:

Imago Images

Messi, Icardi, Verratti e Kimpembe: lesionados

LENS:

Medina: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Lens será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste sábado (23).