PSG x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (6), no Parc des Princes, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Em meio as recentes polêmicas de uma saída de Neymar com 'aval' de Mbappé, que, após a renovação, tem voz ativa no clube, e uma disputa sobre quem é o batedor oficial de pênaltis, o PSG estreia na Champions League almejando o tão sonhado título inédito, e buscando provar que a pequena crise interna que vive o clube, não afeta dentro de campo.

Até o momento, são seis vitórias e um empate nos primeiros sete jogos (ainda foi campeão da Supercopa Francesa, batendo o Nantes por 4 a 0 no final de julho), com Neymar em grande forma neste início de temporada.

Para a estreia, Galtier terá quase o elenco inteiro à disposição. Apenas Julian Draxler e Timothee Pembele seguem como desfalques.

Sergio Ramos, Neymar, Nuno Mendes e Renato Sanches, que saíram do banco durante a vitória sobre o Nantes por 3 a 0, retornam ao time titular.

Do outro lado, a Juventus, que vem de empate com a Fiorentina por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, volta as atenções para a Liga dos Campeões.

Allegri segue com vários problemas de lesão, o que pode levá-lo a viajar sem Paul Pogba, Adrien Rabiot , Wojciech Szczesny, Marley Ake, Kaio Jorge e Federico Chiesa.

Mattia Perin deve seguir no lugar de Szczesny. O goleiro continua se recuperando de uma torção no tornozelo, enquanto Leonardo Bonucci pode retornar, fazendo com que Danilo vá para a lateral direita.

Em oito jogos disputados entre as equipes, a Juve soma seis vitórias, além de dois empates. O último encontro ocorreu pela final da Supercopa Europeia 1996. Na ocasião, os italianos venceram por 3 a 1.

Os últimos anos de PSG e Juventus na UCL

Na temporada passada, o PSG foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final. Depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe viu Karim Benzema marcar hat-trick no Bernabéu e classificar os merengues às quartas de final.

Já em 2020, os parisienses disputaram a final com Bayern de Munique, mas foram derrotados por 1 a 0. Foi o mais próximo que eles chegaram de levantar o troféu pela primeira vez.

Enquanto isso, a Juventus, campeã em 1995/96 e 1984/85, desde que perdeu as finais para Barcelona e Real Madrid em 2015 e 2017, respectivamente, não avançou além das quartas de final da Champions, perdendo para Lyon, Benfica e Villarreal nas oitavas, em cada uma das últimas três temporadas.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Navas; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Possível escalação da JUVENTUS: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Desfalques da partida

PSG:

Julian Draxler e Timothee Pembele: lesionados.

Juventus:

Wojciech Szczesny, Pogba, Federico Chiesa e Félix Correia: lesionados.

Quando é?

JOGO PSG x Juventus DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn (ING)

Quarto árbitro: David Coote (ING)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Últimos resultados e próximos jogos

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Toulouse 0 x 3 PSG Ligue 1 31 de agosto de 2022 Nantes 0 x 3 PSG Ligue 1 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Stade Brestrois Ligue 1 10 de setembro de 2022 12h (de Brasília) Maccabi Haifa x PSG Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Spezia Italiano 31 de agosto de 2022 Fiorentina 1 x 1 Juventus Italiano 3 de setembro de 2022

Próximas partidas