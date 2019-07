PSG x Internazionale: onde assistir, escalações, horário e mais informações

Clássico europeu será disputado neste sábado (27), às 08h30 (de Brasília)

Alerta de jogão! e entram em campo neste sábado (27), às 8h30 (de Brasília), em em amistoso de pré-temporada. A partida será transmitida ao vivo pela Espn.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Confira mais informações sobre a partida!

Mais artigos abaixo

PSG X INTER: DATA, HORA, LOCAL

JOGO PSG x Internazionale DATA Sábado, 27 de julho de 2019 LOCAL Macau Olympic Complex Stadium - Macau HORÁRIO 08h30 (de Brasília)

PSG X INTER: INFORMAÇÕES

Ainda sem Neymar em campo, o PSG entra em campo neste sábado. O brasileiro está treinando em separado do restante do elenco e negocia a sua saída do time francês.

Do outro lado, a Inter após estrear na Copa dos Campeões Internacionais com derrota para o , a equipe italiana empatou com a por 1 a 1 e busca a sua primeira vitória na pré-temporada.