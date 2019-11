PSG x Brugge: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Parisienses entram em campo nesta quarta-feira (6) pela quarta rodada da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com chances de garantir a classificação com duas rodadas de antecedência, o enfrenta o Brugge nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Brugge DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Ainda sem perder na UCL, o PSG recebe o Brugge nesta quarta-feira (6) podendo garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.

Para o confronto, o técnico Thomas Tuchel pode ficar sem Neymar, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Marco Verratti, Thomas Meunier e Thiago Silva.

Por outro lado, Sarabia e Choupo-Moting esperam uma oportunidade para começar entre os tituales.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat.; Paredes, Gueye; Sarabia, Choupo-Moting, Cavani

BRUGGE

Vindo de vitória sobre o Kortrijk no , a equipe ocupa a terceira posição, com apenas dois pontos.

Visando não repetir a goleada sofrida no primeiro turno para os parisienses, o Brugge poderá contar com Eder Balanta, enquanto Ruud Vormer está suspenso.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mitrovic, Mechele, Deli; Diatta, Rits, Vanaken, Sobol; Dennis, Tau

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Olympique 27 de outubro 2 x 1 PSG Ligue 1 1 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Stade Brestois x PSG Ligue 1 9 de novembro 13h30 (de Brasília) PSG x Ligue 1 22 de novembro 16h45 (de Brasília)

BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Zulte-Waregem 0 x 2 Brugge Campeonato Belga 30 de outubro Brugge 3 x 0 Kortrijk Campeonato Belga 2 de novembro

Próximas partidas