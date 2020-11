PSG x Bordeaux: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela 12ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste sábado (28), no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília), pela 12ª rodada do . A partida terá transmissão no OneFootball, e aqui, na Goal, você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Bordeaux DATA Sábado, 28 de novembro de 2020 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da plataforma OneFootball e, aqui na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder, o PSG quer aproveitar seu mando de campo para somar mais três pontos no Campeonato Francês. O time parisiense tem desfalques para o duelo. Isso por Draxler, Gueye, Icardi e Bernat estão lesionados.

Mais times

Já o Bordeaux, na parte debaixo da tabela, também não poderá ter Mexer em campo, por estar machucado.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Provável escalação do : Benoit Costil, Enock Kwateng, Paul Baysse, Laurent Koscielny, Youssouf Sabaly, Otavio, Toma Basic, Hatem Ben Arfa, Mehdi Zerkane, Josh Maja, Samuel Kalu.

Provável escalação do PSG: Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappe.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 0 24 de novembro de 2020 Mônaco 3 x 2 PSG Ligue 1 20 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x PSG 2 de dezembro de 2020 11h (de Brasília) x PSG Ligue 1 5 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

BORDEAUX

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Bordeaux Ligue 1 20 de novembro de 2020 Bordeaux 0 x 2 Montpellier Ligue 1 7 de novembro de 2020

Próximas partidas