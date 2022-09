PSG x BK Häcken: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes buscam a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na internet

O PSG recebe o BK Kacken nesta quarta-feira (21), às 15h30 (de Brasília), no Stade Jean Bouin, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embalado com duas vitórias consecutivas na Ligue 1 feminina, o PSG busca boa vantagem em casa para confirmar a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o BK Hacken vem de quatro vitórias consecutivas.

Escalações:

Escalação do provável PSG: Williams; Karchaoui, Dudek, Ilestedt, Lawrence, L. Fazer, Jean-François, Geyoro, Martens, Bachmann, Diani.

Escalação do provável BK HACKEN: Csiki; Curmark, Gejl Jensen, Hammarlund, Larsen, Luik, Falk, Rubensson, Rybrink, Sandberg, Wijk.

Desfalques

PSG

sem desfalques confirmados.

BK Hacken

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 21 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Stade Jean Bouin – Paris, FRA

• Arbitragem: ELVIRA NURMUSTAFINA (árbitro), NARGIS MAGAU e DINARA IDRISOVA (assistentes), e TATYANA SOROKOPUDOVA (quarto árbitro)