PSG x Angers: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Em busca da quarta vitória consecutiva, os parisienses tem mais um desafio na Ligue 1; saiba tudo do duelo desta sexta-feira, 2 de outubro

Com Neymar como dúvida, o vai em busca de sua quarta vitória consecutiva na 2020/21. O adversário da vez é o Angers, que assim como time da capital francesa tem nove pontos. A partida não terá transmissão na televisão brasileira, mas aqui na Goal você poderá acompanhar todos os lances do jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO PSG x Angers DATA Sexta-feira, 2 de outubro de 2020 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão em nenhuma emissora no . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A grande dúvida no PSG é se Neymar poderá ou não atuar nesta sexta-feira. O camisa 10 do PSG sentiu dores na panturrilha durante o último jogo da equipe na Ligue 1 e ainda será reavaliado. Além do brasileiro, Thomas Tuchel não deve ter mais problemas.

Inconsistência é a palavra da vez no Angers. O time alternou vitórias e derrotas em seus cinco primeiro jogos no . Sem desfalques, Stéphane Moulin deve colocar força máxima no Parque dos Príncipes

Mais artigos abaixo

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar (Sarabia), Mbappe; Icardi.

Provável escalação do Angers: Bernardoni; Bamba, Traore, Pavlovic, Ait Nouri; Fulgini, Capelle, Mangani; Thioub, Bahoken, Bobichon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 0 x 3 PSG Ligue 1 20 de setembro de 2020 0 x 2 PSG Ligue 1 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nimes x PSG Ligue 1 18 de outubro de 2020 16h (de Brasília) PSG x Ligue 1 25 de outubro de 2020 À confirmar

ANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Angers Ligue 1 20 de setembro de 2020 Angers 3 x 2 Stade Brestois Ligue 1 27 de setembro de 2020

Próximas partidas