PSG: Verratti volta aos treinos e pode ser reforço na Champions League

De volta aos treinos do PSG, Verratti tem chances de ir a campo contra o Manchester United pelas oitavas de final da Champions

Marco Verratti voltou a treinar com o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (05), animando os líderes da Ligue 1, que se preparam para o confronto da Champions League 2018-19 contra o Manchester United, em 12 de fevereiro.

Diagnosticado com uma entorse no tornozelo após a partida contra Guingamp, no mês passado, o jogador se tornou dúvida para as oitavas de final da Champions. Porém, o retorno aos treinos junto aos companheiros de equipe animou a comissão técnica do PSG.



(Foto: Getty Images)

O meio-campista participou de 14 jogos da Ligue 1 nesta temporada, além de cinco dos seis jogos do PSG na Champions League, até o momento. Principal objetivo do ano para o time parisiense, o PSG precisará contar com a força máxima para o duelo contra o United, já que Neymar não irá a campo devido a uma lesão no pé direito.

Mesmo com o recente período de sucesso do PSG, o time não conseguiu passar pelas quartas de final da competição. Nas duas últimas temporadas a equipe foi eliminada nas oitavas de final.