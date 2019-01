PSG trabalha para acertar chegada de Willian antes do fechamento da janela, diz emissora de TV

Clube francês deseja contratar o brasileiro visando o confronto contra o Manchester United pela Champions League

O meia brasileiro Willian está na mira do Paris Saint-Germain, que deseja fazer uma oferta pelo jogador ainda nesta quinta-feira (31), antes do fechamento da janela de transferências de janeiro na Europa.

Ao menos é o que garante a Sky Sports. Segundo a TV, o clube francês busca um substituto para o lesionado Neymar, que deverá ficar três meses longe dos gramados e perderá os dois jogos das oitavas de final da Champions League contra o Manchester United.

Vale lembrar que Willian já esteve na mira do Barcelona e também foi especulado no futebol chinês neste mês, mas seguiu no Chelsea.

O brasileiro tem mais um ano e meio de contrato com o Chelsea e sempre diz feliz e focado no clube, que segue afirmando que não pretende vender Willian, peça importante no time de Maurizio Sarri.