"PSG toma muitos gols": Henry não se empolga com supertime do PSG

O francês afirma que a equipe de Mauricio Pochettino precisa melhorar no sistema defensivo para conquistar troféus

O ex-jogador do Barcelona, e hoje auxiliar técnico da Bélgica, Thierry Henry, demonstrou preocupação com o sistema defensivo do Paris-Saint-Germain e mandou um aviso a Lionel Messi e ao time, dizendo que: "o equilíbrio é o mais importante".

O PSG contratou Messi ainda na semana passada, após sua surpreendente saída do Barcelona. O argentino se comprometeu a um contrato de duas temporadas no clube francês depois de ver sua carreira de 21 anos no Camp Nou chegar ao fim.

Messi se juntou a Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum e Sergio Ramos que assinaram com o clube francês sem custos, enquanto Achraf Hakimi também foi contratado junto a Inter, mas Henry não está confiante de que essas grandes contratações garantirão o sucesso do clube nesta temporada.

Henry, que jogou ao lado de Messi no Barça entre 2007 e 2010, expressou dúvidas sobre a forma como o PSG leva gols, após a vitória por 4 a 2 sobre o Strasbourg, no último sábado.

"O equilíbrio é o mais importante. Em determinado momento, sempre falamos sobre grandes jogadores, atacando, avançando, mas precisamos de equilíbrio", disse o ex-atacante do Barcelona e da França, para Dimanche Soir Football do Prime Video.

“Conversamos sobre o time que eu joguei (com Messi e Eto'o) no Barcelona, mas as pessoas esquecem de apontar que nós não levávamos muitos gols. No geral, os times que não levam muitos gols não estão longe do título, mesmo da Champions League.”

“Quando você tem jogadores super-humanos, é mais fácil. Mas quando eu vejo como o Paris está evoluindo neste momento: eles levam gols demais para o meu gosto se quiserem ir mais longe. É verdade que tinham desfalques, mas o equilíbrio é o mais importante.”

O PSG está confiante na luta pelo título da Ligue 1 após a chegada de Messi, mas seu principal objetivo para a temporada é conquistar a Champions League pela primeira vez em sua história.

Messi compartilhou sua ambição de conquistar à Champions League depois de ser apresentado no Parque dos Príncipes, dizendo aos jornalistas: "Para mim, a nível pessoal, adoraria ganhar outra Champions League, como disse em anos anteriores, e penso que vim para o lugar ideal que está pronto para isso."