PSG tenta frustrar planos do Barcelona e busca negociar Rabiot com Bayern, afirma emissora de rádio

Meia está afastado do elenco até definição de sua situação com os parisienses, que tentam negociá-lo nesta janela de transferências

A situação envolvendo o futuro de Adrien Rabiot ganha um enredo mais tenso a cada dia por conta da indefinição do possível destino do camisa 25 do PSG.

Segundo a Radio Montecarlo, os parisienses tentam negociar o jogador com o Bayern de Munique, o que contraria o quase acerto do meia com o Barcelona.

O diretor de futebol dos bávaros, Hasan Salihamidzic, teria feito contato com o clube francês demonstrando interesse no atleta, que foi afastado do elenco até que haja uma definição do caso.

A aproximação dos alemães agrada a cúpula da agremiação da França, uma vez que o contrato de Rabiot se encerra em 30 de junho e, ao contrário do proposto pelos catalães, os alemães pagariam uma multa rescisória para contar com ele.

A animosidade entre PSG e Barcelona tem se mostrado cada vez maior com a atual negociação. Para a cúpula parisiense, é questão de honra estragar os planos dos Blaugranas.