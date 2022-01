PSG tem voltas de Mbappé e Messi - e Pochettino se empolga com melhora de Neymar

Após iniciar o ano sem Messi e Neymar, o técnico Mauricio Pochettino afirmou em uma entrevista coletiva que poderá contar com o argentino no próximo compromisso do PSG, contra o Reims no próximo domingo (23). Messi ficou de fora dos três jogos do PSG nesta temporada por ter testado positivo para a Covid-19 no início do mês. Já sobre Neymar, o técnico elogiou sua recuperação de uma entorse no tornozelo.

"Estou feliz com o desenvolvimento do Messi. Ele treinou bem esta semana com o grupo. Após um longo período sem atividade, é gratificante tê-lo conosco. Ele estará no grupo para o jogo de amanhã (domingo).'' , disse o técnico.

''Neymar está bem. Ele está muito motivado. Ele é um menino emotivo e emite uma energia muito boa. Ele está muito bem, falei com ele ontem e a evolução é boa.''

Já o francês Mbappé sentiu dores na perna esquerda, porém participou dos dois últimos treinos antes da partida contra o Reims e o treinador decidirá neste domingo se o atacante vai para o jogo ou não.

''Estou feliz com a forma como seu problema evoluiu. Ele treinou na quinta e veremos se ele pode começar amanhã (domingo).