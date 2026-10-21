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Mohamed Saeed
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PSG sofre dois desfalques importantes! Ousmane Dembele e Marquinhos devem ficar semanas afastados após se lesionarem contra o Barcelona

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A campanha impressionante do Paris Saint-Germain na Champions League foi ofuscada por uma lista catastrófica de lesionados após a recente vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona. Luis Enrique enfrenta um enorme problema para escalar a equipe, já que três titulares importantes estão indisponíveis para uma sequência decisiva de jogos.

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Três lesões abalam o Parque dos Príncipes

Atual campeão francês, o Paris Saint-Germain está pagando o preço do intenso confronto com o Barcelona pela Champions League. Apesar do resultado positivo em campo, o clube confirmou lesões importantes, e o departamento médico do Parque dos Príncipes passou a contar com jogadores fundamentais.

A situação do ponta Dembele é especialmente frustrante, dada sua importância para a fluidez do ataque da equipe nesta temporada. O ex-jogador do Barcelona precisou deixar o campo após apenas 19 minutos, segurando a perna esquerda e demonstrando claro desconforto. As primeiras avaliações médicas apontaram um problema significativo que o impedirá de jogar no futuro imediato. Segundo o le Parisien, há a previsão de que Dembele fique afastado por cerca de três a quatro semanas. A ausência vem em um momento crucial, quando o PSG busca manter a liderança tanto da Ligue 1 quanto da tabela da Champions League.

Dembele e Marquinhos ficarão semanas afastados

Para aumentar as preocupações na defesa, o capitão Marquinhos também terá de passar um período em recuperação após sofrer um problema na coxa direita durante o mesmo jogo pela competição europeia. O brasileiro tem sido o pilar da defesa do PSG, e sua ausência deixa uma lacuna de liderança que Luis Enrique terá dificuldade para preencher.

O clube confirmou que o defensor ficará fora por “algumas semanas”, juntando-se a uma lista crescente de desfalques que ameaça interromper a boa sequência da equipe durante um calendário cheio no outono europeu. O momento está longe de ser ideal, já que o time parisiense se prepara para desafios decisivos em competições nacionais e continentais.

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Para Dembele, a lesão também representa um duro golpe em suas ambições na seleção. Havia a expectativa de que o atacante francês desempenhasse um papel importante nos próximos jogos da equipe nacional, mas o problema na coxa pode tirá-lo da próxima Data Fifa. Segundo o Le Parisien, crescem as dúvidas sobre sua disponibilidade para defender a França, e a possibilidade de ele ficar fora da convocação agora é real. Embora a equipe médica do PSG tenha descartado, segundo relatos, uma complicação mais grave e de longo prazo, a lesão ainda é um grande revés para o clube e obriga a comissão técnica a buscar outras opções para o setor ofensivo.


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Kvaratskhelia está fora do restante da temporada

No entanto, a notícia mais devastadora diz respeito a Khvicha Kvaratskhelia, que provavelmente perderá o restante da temporada 2026/27. O jogador da seleção da Geórgia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior após uma colisão aos 59 minutos do jogo contra o Barcelona. O PSG divulgou um comunicado oficial confirmando a gravidade da lesão: “Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias.”

O clube não estabeleceu uma data oficial para seu retorno, mas lesões desse tipo normalmente exigem pelo menos nove meses de reabilitação. O próprio jogador usou as redes sociais para expressar sua tristeza com a situação e revelar o impacto psicológico da lesão. “Não passou muito tempo, mas um pensamento não sai da minha cabeça: por que eu? Nunca deixei de dar tudo de mim”, compartilhou Kvaratskhelia no Instagram.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”