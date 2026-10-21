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A campanha impressionante do Paris Saint-Germain na Champions League foi ofuscada por uma lista catastrófica de lesionados após a recente vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona. Luis Enrique enfrenta um enorme problema para escalar a equipe, já que três titulares importantes estão indisponíveis para uma sequência decisiva de jogos.

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Três lesões abalam o Parque dos Príncipes

Atual campeão francês, o Paris Saint-Germain está pagando o preço do intenso confronto com o Barcelona pela Champions League. Apesar do resultado positivo em campo, o clube confirmou lesões importantes, e o departamento médico do Parque dos Príncipes passou a contar com jogadores fundamentais.

A situação do ponta Dembele é especialmente frustrante, dada sua importância para a fluidez do ataque da equipe nesta temporada. O ex-jogador do Barcelona precisou deixar o campo após apenas 19 minutos, segurando a perna esquerda e demonstrando claro desconforto. As primeiras avaliações médicas apontaram um problema significativo que o impedirá de jogar no futuro imediato. Segundo o le Parisien, há a previsão de que Dembele fique afastado por cerca de três a quatro semanas. A ausência vem em um momento crucial, quando o PSG busca manter a liderança tanto da Ligue 1 quanto da tabela da Champions League.

Dembele e Marquinhos ficarão semanas afastados

Para aumentar as preocupações na defesa, o capitão Marquinhos também terá de passar um período em recuperação após sofrer um problema na coxa direita durante o mesmo jogo pela competição europeia. O brasileiro tem sido o pilar da defesa do PSG, e sua ausência deixa uma lacuna de liderança que Luis Enrique terá dificuldade para preencher.

O clube confirmou que o defensor ficará fora por “algumas semanas”, juntando-se a uma lista crescente de desfalques que ameaça interromper a boa sequência da equipe durante um calendário cheio no outono europeu. O momento está longe de ser ideal, já que o time parisiense se prepara para desafios decisivos em competições nacionais e continentais.

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Para Dembele, a lesão também representa um duro golpe em suas ambições na seleção. Havia a expectativa de que o atacante francês desempenhasse um papel importante nos próximos jogos da equipe nacional, mas o problema na coxa pode tirá-lo da próxima Data Fifa. Segundo o Le Parisien, crescem as dúvidas sobre sua disponibilidade para defender a França, e a possibilidade de ele ficar fora da convocação agora é real. Embora a equipe médica do PSG tenha descartado, segundo relatos, uma complicação mais grave e de longo prazo, a lesão ainda é um grande revés para o clube e obriga a comissão técnica a buscar outras opções para o setor ofensivo.





Jogos da(o) Liga dos Campeões Real Madrid x Leipzig Max

Bayern de Munique x Arsenal Max

Club Brugge x Lens Max

Sporting x LASK Max

Bétis x Feyenoord Max

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk Max

Aston Villa x Viking Max













Kvaratskhelia está fora do restante da temporada

No entanto, a notícia mais devastadora diz respeito a Khvicha Kvaratskhelia, que provavelmente perderá o restante da temporada 2026/27. O jogador da seleção da Geórgia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior após uma colisão aos 59 minutos do jogo contra o Barcelona. O PSG divulgou um comunicado oficial confirmando a gravidade da lesão: “Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias.”

O clube não estabeleceu uma data oficial para seu retorno, mas lesões desse tipo normalmente exigem pelo menos nove meses de reabilitação. O próprio jogador usou as redes sociais para expressar sua tristeza com a situação e revelar o impacto psicológico da lesão. “Não passou muito tempo, mas um pensamento não sai da minha cabeça: por que eu? Nunca deixei de dar tudo de mim”, compartilhou Kvaratskhelia no Instagram.