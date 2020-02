PSG sofre 4 gols: alerta vermelho antes de decisão na Champions?

O clube francês teve problemas com a defesa e precisa se recuperar a tempo do jogo contra o Borussia

Na expectativa da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o empatou em 4x4 com o vice-lanterna da , , neste sábado (15).

Mesmo com um sistema defensivo sem sua força máxima, ter levado quatro gols de um time bem inferior deve deixar o time francês em alerta para o jogo de terça-feira (18), contra o .

O PSG tem passado facilmente na maioria dos jogos do Francês, as goleadas têm sido comuns - a média de 2,68 gols por jogo parece não mostrar a realidade de um time que aplicou 6x1, 6x0 e 5x0 em seus adversários.

Mas o jogo contra o Amiens mostrou que, embora faça um bom campeonato, perder alguns jogadores, principalmente em momentos importantes, pode acabar fazendo bem mal para o PSG.

Resta saber se, tendo a sua linha de defesa titular contra o Dortmund, a equipe de Tomas Tuchel não irá cometer tantos erros. Com Haaland e Jadon Sancho inspirados no ataque do clube alemão, qualquer erro pode ser fatal, principalmente em uma fase decisiva.