PSG segue plano especial para ter Neymar na Liga dos Campeões e avalia riscos

Craque tenta se recuperar a tempo de enfrentar o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Champions League; retorno pode acontecer contra Amiens

Neymar pode voltar aos gramados neste sábado (15), diante do , em partida válida pela 25ª rodada da . E quem deu a boa notícia foi Thomas Tuchel, treinador do . Em entrevista coletiva, o alemão disse que irá conversar com o médico para tomar a melhor decisão.

“Sobre Ney, veremos o médico e decidiremos hoje à noite se ele joga amanhã”, contou o treinador.

Neymar está fora dos gramados desde o dia 1 de fevereiro, quando sentiu uma lesão na costela, em partida contra o . Desde então, a grande preocupação do PSG é recuperar o craque a tempo de jogar a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira (18), contra o Borussia Dortmund.

Apesar da ansiedade para poder voltar a contar com Neymar, o treinador preferiu adotar cautela com o caso para não tomar nenhuma decisão precipitada e acabar prejudicando o jogador e o clube.

“Ele está treinando com a gente, e vocês viram que ele está sempre no campo com os companheiros. Por que não joga? Porque é mais protegido nos treinos, não corre riscos. Mas os riscos vão diminuindo gradativamente, dia após dia”, explicou o alemão.

Tuchel ainda revelou que o zagueiro Marquinhos também pode retornar no sábado se “tudo andar bem nos treinos”.