Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Javier Pastore é ex-jogador dos dois times que se enfrentam na Champions League, Paris Saint-Germain e Roma.

O ex-meia argentino declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Tenho uma relação maravilhosa com o PSG, mas também foi um sonho vestir a camisa da Roma, apesar da minha lesão no quadril. Um palpite? Será um jogo emocionante. Que vença o melhor".

"Sempre gostei de Doué e Kvaraskhelia, que infelizmente não estarão em campo, mas também de Mendes e Hakimi, os melhores laterais do mundo tanto na defesa quanto no ataque. Além disso, gosto de tudo em Neves, um jogador muito especial que talvez não chame a atenção, mas ajuda o time a recuperar a bola, a sair jogando desde a defesa e a criar espaços e oportunidades quando tem a posse, buscando passes inteligentes. Ele também chega à área e faz gols, até de cabeça. É um jogador completo".

"Na Roma, Dybala é um espetáculo pelo seu futebol. É perigoso em qualquer parte do campo. Malen, neste ano, está acima de todos os outros atacantes. E há Soulé, diferente, técnico e habilidoso nos dribles e nos gols. Com Malen em tão boa fase, quase toda bola que chega à área vira gol, e é difícil pará-lo. Dybala é perigoso em qualquer situação: numa cobrança de falta, na entrada da área, com uma assistência ou um chute no ângulo. São jogadores que, em partidas assim, costumam dar algo a mais".

Publicidade Publicidade

Sem os lesionados Doué e Kvaratskhelia, Luis Enrique escala o jovem Mayulu e Akliouche ou Godts pelos lados de Dembelé.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Além de Pellegrini, Gasperini perde Rensch por lesão. Dybala leva vantagem sobre Mora para completar o trio de ataque com Malen e Soulé. A outra dúvida está na ala direita, entre Molina e Lulli.

No Parque dos Príncipes , em Paris, o árbitro será o sueco Glenn Nyberg, auxiliado pelos compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist. Adam Ladeback será o quarto árbitro, com o alemão Bastian Dankert e o polonês Tomasz Kwiatkowski no VAR.

Publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembelé, Mayulu. (Reservas: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly, Fernandez, Zaire-Emery, Torres, Godts, Ndjantou). Técnico: Luis Enrique.

Publicidade

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Malen, Dybala. (Reservas: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Mora, Castro). Técnico: Gasperini.