PSG, Roma e outros são punidos pelo Fair Play Financeiro: o que acontece agora?

A UEFA anunciou que o PSG é uma das oito equipas a receber uma multa por violar o Fair Play Financeiro

O CFCB (Club Financial Control Body) da UEFA divulgou sua visão geral do Financial Fair Play (FFP) para a temporada 2021-22 e oito equipes foram multadas por violar as regras. Juntamente com essas equipes, outros 19 clubes só conseguiram atender às exigências do órgão regulador por causa da aplicação das medidas de emergência do COVID-19 ou por causa de seus resultados financeiros históricos.

Os clubes multados pela UEFA são PSG (65 milhões de euros), AS Roma (35 milhões de euros), Inter (26 milhões de euros), Juventus (23 milhões de euros), Milan (15 milhões de euros), Besiktas (4 milhões de euros), Monaco (2 milhões de euros) e Marselha (2 milhões de euros).

Enquanto isso, os 19 clubes que escaparam por pouco de uma multa - e estão sendo monitorados pela Uefa - incluem Barcelona, ​​Chelsea, Dortmund, Lazio, Leicester, Lyon, Manchester City, Napoli, Rangers, Real Betis, Sevilla, West Ham e Wolfsburg.

As medidas de emergência do COVID-19 serão erradicadas pela UEFA a partir do ano financeiro de 2023, portanto, se esses 19 clubes que escaparam desta vez violarem o FFP novamente da mesma maneira, também terão multas a pagar.

Já os clubes que foram multados nesta temporada, devem tentar se manter de fora da próxima lista do CFCB, já que múltiplas infrações de FFP começam a trazer o risco de banimento das competições da UEFA que - dada a receita gerada - traria problemas financeiros ainda maiores para os clubes..