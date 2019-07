PSG recusa Rakitic em troca por Neymar e espera proposta em dinheiro

Segundo o jornal L'Equipe, o Paris Saint-Germain espera recuperar os 222 milhões de euros gastos para tirá-lo do Barcelona, há dois anos

Não há um dia em que não apareçam informações sobre o futuro de Neymar. As últimas chegam da e apontam que o segue firme em seu propósito de não liberar o craque com facilidade.

Segundo informações do L'Equipe, o clube francês tem a intenção de recuperar o que gastou no atleta que custou 222 milhões de euros em 2017.

Neste sentido, se aponta como informação que a única oferta que chegou ao Parc des Princes é do Barça e incluía Philippe Coutinho, Ivan Rakitic e 40 milhões de euros. Porém, o clube não quer o croata. A ideia é receber a quantia toda em dinheiro. A mesma informação aponta que o também não está interessado em Gareth Bale, que busca uma saída do .



Rakitic (à direita) não interessa ao Paris Saint-Germain (Foto: Getty Images)

A publicação explica ainda que o cenário mais realista é que Neymar não deixe o clube neste verão europeu. O brasileiro falou com Leonardo e pediu para se mudar. O novo diretor esportivo do clube assegurou que não iria se opor. Contudo, era preciso seguir as imposições da diretoria.

Neymar também falou com Thomas Tuchel, seu técnico. Eles não se encontravam desde o final de maio, quando o braisleiro deixou a capital francesa para se apresentar à seleção brasileira com o intuito de jogar a . O encontro foi fluído e pragmático. O jogador e o técnico se elogiaram mutuamente.

Depois do empate em 1 a 1 com o , no último sábado (20), Tuchel disse: "Todos os treinadores querem Neymar em sua equipe. Ele treina e é meu jogador". No entorno do PSG, se interpretou como uma forma de tentar retomar o vínculo de confiança com Neymar e superar a página do na vida do craque.