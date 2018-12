PSG: Rabiot recusa renovação e irá deixar o clube ao final da temporada

Jogador decidiu não renovar vínculo com a equipe francesa e poderá se deparar com futuras consequências

Jogador do Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot recusou renovar contrato com o clube. O vínculo entre o meio-campista e o time se entende até junho de 2019, mas devido a não renovação de contrato, o jogador francês terá liberdade total para iniciar negociações com qualquer outra equipe, a partir de um de janeiro.

A informação foi revelada pelo diretor desportivo do PSG, Antero Henrique, em entrevista ao Yahoo Sport : ”O jogador me informou que ele não iria assinar um novo contrato e que queria deixar o clube para estar livre no final da temporada, ou seja, no final do contrato”.

Antero ainda ressaltou que as negociações com Rabiot estavam encaminhadas para um desfecho contrário a decisão tomada pelo atleta: "Vários meses atrás, tivemos trocas positivas com seu representante na perspectiva de que ele permaneceria no clube. Também aceitamos todas as condições do jogador relacionadas ao campo esportivo. Nós discutimos essas condições para que ele ficasse conosco por muitos anos, mas infelizmente as conversas acabaram”.

O diretor demonstrou irritação com o ocorrido e insinuou ter sido engado por Rabiot e seu agente, ao longo das negociações: "Parece que o jogador e seu representante nos enganaram por vários meses, e devo acrescentar que essa situação é desrespeitosa tanto para o clube quanto para os torcedores, especialmente de um jogador que vem jogando conosco, um jogador que sempre recebeu o apoio total do clube”.