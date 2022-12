PSG x Quevilly Rouen ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21) em amistoso preparatório para o recomeço da temporada; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Quevilly Rouen entram em campo na tarde desta quarta-feira (21), em Paris, a partir das 8h (de Brasília), em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia. O duelo será transmintido pela PSG TV Premium e pelo canal do PSG na Twitch.

Os parisienses se preparam para a continuação da temporada europeia, mas sabem que perderam Danilo Pereira e Nuno Mendes, lesionados durante a Copa do Mundo. Além disso, Messi e Mbappé ganharam um dias de descanso após a decisão do Mundial e são ausências nos próximos compromissos do clube. O PSG é o líder da Ligue 1, com 13 vitórias e dois empates até o momento.

Do outro lado, o Quevilly é o 13º colocado da Ligue 2, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas até o momento. O time visitante não tem desfalques confirmados.

Escalações:

Escalação do provável PSG: Rico; Mukiele, Ramos, Bitshiabu, Bernat; Ruiz, Verratti, Soler; Ekitike, Gharbi, Housni.

Escalação do provável Quevilly Rouen: Lemaitre; Pendant, Cissokho, Ben Youssef, Sissoko; Pierret; Camara, Gbelle, Sangare, Soumare; Mafouta.

Desfalques

PSG

Danilo Pereira e Nuno Mendes estão lesionados.

Quevilly Rouen

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 8h (de Brasília)

• Local: CT do PSG, Paris - FRA