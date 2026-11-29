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O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 em Montevidéu, conquistou seu quarto título da Copa Libertadores e abriu caminho para uma possível final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Após garantir a vaga do Verdão no torneio no Catar e no Mundial de Clubes de 2029, Abel Ferreira destacou a movimentação e a criatividade de seus jogadores.

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Palmeiras conquista a Libertadores e mira confronto com o PSG

O Palmeiras conquistou seu quarto título da Copa Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0 no estádio Centenário, em Montevidéu, no sábado. Com isso, garantiu vaga na Copa Intercontinental da FIFA, disputada em dezembro no Catar, onde o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League da UEFA de 2025-26, já espera diretamente na final. Ramon Sosa marcou o gol decisivo que levou o Verdão ao Oriente Médio e também garantiu ao clube uma vaga no Mundial de Clubes de 2029.

Com a conquista, o Palmeiras igualou o Flamengo como clube brasileiro com mais títulos da Libertadores e passou a dividir o quarto lugar geral com Flamengo, River Plate e Estudiantes.

“Os verdadeiros artistas são os jogadores”: o plano de Abel

Abel Ferreira, agora o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 troféus e três conquistas da Libertadores, revelou que seu plano tático para a vitória combinou a construção de jogadas brasileira com a verticalidade argentina, por meio de movimentações alternadas de Arthur e Jhon Arias.

“O que eu disse foi: eles tinham de jogar em linhas diferentes. Quando Arthur recuava, Arias tinha de avançar”, disse Ferreira à ESPN. “O futebol brasileiro ataca desde trás e depois avança. O futebol argentino é mais voltado para a frente. E eu misturo os dois: quando um recua, o outro tem de avançar.”

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Ferreira ressaltou que a comissão técnica apenas definiu a estrutura e deixou a decisão da partida nas mãos do elenco: “Depois disso, o que ele vai fazer é decisão do Arias, é decisão do nosso Arthur. A única coisa que exijo deles é comportamento, porque, sejamos honestos, os verdadeiros artistas são os jogadores. O treinador só precisa evitar complicar as coisas.”

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Dinastia de recordes e formato da Copa Intercontinental

A vitória de sábado marcou o 13º troféu do Palmeiras desde 2020 e ampliou para 11 partidas consecutivas, em 2026, a sequência recorde de vitórias do clube em jogos eliminatórios. O capitão Gustavo Gomez, por sua vez, chegou aos recordes de 14 títulos e 17 finais pelo clube.

No formato de seis equipes da Copa Intercontinental da FIFA, o PSG, campeão da Champions League da UEFA, entra diretamente na final, enquanto os outros cinco campeões continentais disputam as fases eliminatórias anteriores. Depois que o Al-Ahli, campeão da Champions League de Elite da AFC de 2025-26, e o Auckland FC, campeão da Liga Profissional da OFC de 2026, disputaram o confronto da primeira fase pelo direito de enfrentar o Mamelodi Sundowns, campeão da Champions League da CAF de 2025-26, na Copa África-Ásia-Pacífico da FIFA, o Palmeiras entra na segunda fase, no Dérbi das Américas da FIFA.

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Calendário exigente no caminho até o Paris Saint-Germain

Antes de uma possível decisão contra o PSG na final da Copa Intercontinental da FIFA, em 16 de dezembro, às 13h, no horário de Brasília, o Palmeiras tem uma sequência exigente em dois continentes.

O Verdão disputa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio apenas três dias antes de enfrentar o Toluca, campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF de 2026, no estádio Jassim Bin Hamad, em 9 de dezembro. O vencedor terá pela frente o Mamelodi Sundowns em um confronto da Copa Challenger da FIFA, em 12 de dezembro, valendo o direito de enfrentar o PSG.