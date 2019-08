PSG pretende encerrar "novela Neymar" até 10 de agosto. Barcelona ainda observa

Time francês não negociará ninguém após o começo da Ligue 1 e Neymar corre contra o tempo

A 'novela Neymar' já tem data para acabar: 10 de agosto é a data limite para qualquer movimento oficial de outro clube que esteja interessado em contar com o atacante brasileiro. Isso porque no domingo (11) o estreia na contra o Nimes e a diretoria do time de da não quer nenhum movimento após o começo oficial da temporada, de acordo com o L'Équipe.

A ideia de Neymar deixar o PSG é muito clara e várias pessoas do clube já falam abertamente sobre isso. Mbappé, por exemplo, falou sobre o assunto, mas instruiu o companheiro a permanecer no time da capital francesa.

Com pouco mais de uma semana restante para o desfecho do caso que vem tomando as manchetes de todo o mundo, Neymar e as pessoas envolvidas no caso começam a ficar impacientes com a passividade do . Há algum tempo a estratégia do Barça é clara: não fazer força para contar com o atleta do .

Para o PSG não faz sentido negociar jogadores após o começo oficial da temporada, já que o clube quer ter claro desde os primeiros momentos quais serão os jogadores que Thomas Tuchel poderá contar para o restante da campanha.

O contrato de Neymar vence em junho de 2020 e o jogo duro do PSG pode fazer com que o jogador mais caro da história saia de graça para outro clube já no meio do ano que vem.