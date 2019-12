PSG prepara oferta irrecusável a Mbappé para afastar Real Madrid

As recentes notícias de um suposto mau relacionamento entre o camisa 7 e o técnico Thomas Tuchel pode dificultar a negociação

Kylian Mbappé é um dos jogadores mais desejados e cobiçados do mundo atualmente. O jovem francês de 20 anos continua a sua jornada como um grande jogador e vai confirmando as altas expectativas que foram colocadas sobre ele quando apareceu para o mundo do futebol. Por isso, o quer mantê-lo a qualquer custo. De acordo com o Le Parisien, o clube da capital francesa vai fazer uma oferta "tamanho XXL" pelo camisa 7.

Recentemente foi noticiado que a relação entre Mbappé e o técnico Thomas Tuchel estaria estremecida. Logo depois disso, o "cresceu o olho" para cima do jovem atacante, que é visto como um potencial melhor do mundo. A equipe de Zinedine Zidane, que vem sofrendo no ataque já se interessa por Mbappé há algum tempo.

Porém, com o objetivo de evitar qualquer assédio ou aproximação dos Blancos, a diretoria do PSG quer oferecer uma renovação de contrato com valores muito altos. Isso acarretaria em um aumento significativo do salário de Mbappé.

Ainda assim, existe um temor na diretoria francesa de que o camisa 7 não aceite os novos termos. E esse temor vem exatamente da questão do suposto mau relacionamento entre Mbappé e Tuchel, mesmo com o PSG liderando com folga o campeonato francês e já esteja nas oitavas de final da .