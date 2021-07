PSG prepara lista de dispensas para aliviar gastos com salários

O Paris Saint-Germain continua confiante para negociar alguns jogadores, a janela de transferências ficará aberta até 31 de agosto

Desde a abertura da janela de transferência desta temporada, o PSG tem estado muito ativo nas buscas por novas contratações, diferentemente das vendas de seus jogadores. Há, portanto, quatro chegadas (Georginio Wijnadulm, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma) para uma única saída: Mitchel Bakker para o Bayer Leverkusen (sem contar o fim dos empréstimos de Alessandro Florenzi e Moise Kean).

Consequentemente, o saldo das transferências é negativo. Embora Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma estivessem no final do contrato e não custassem nada ao PSG, o clube parisiense ainda gastou 60 milhões de euros (cerca de R$ 366 milhões) para contratar o lateral Hakimi aos quais se somam os 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 97 milhões) para a opção de compra de Danilo Pereira.

A saída de Bakker trouxe apenas 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) em Paris. Para reequilibrar suas contas, Leonardo, o diretor esportivo, e Mauricio Pochettino, o treinador, elaboraram uma lista de jogadores que podem ser negociados, a lista foi revelada pelo jornal Le Parisien.

Em relação aos goleiros, Alphonse Areola está próximo do West Ham e faltam poucos detalhes para o acordo ser realizado. Enquanto o goleiro Sergio Rico, dois clubes manifestaram interesse (Granada na Espanha e Besiktas na Turquia), mas o PSG não quer vender seu goleiro que custou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) na temporada passada. Quanto a Marcin Bulka e Garissone Innoncent, o PSG pensa em emprestar os jogadores para aliviar a folha de pagamento.

No sistema defensivo, o time chegou a um acordo com o Galatasaray sobre Layvin Kurzawa, mas o atleta está relutante em assinar porque espera uma proposta de algum clube da Premier League.

Para Thilo Kehrer, a situação é mais complicada: o jogador adora Paris e acaba de comprar uma casa perto da cidade. E a saída de Kurzawa poderia permitir-lhe um pouco mais de tempo de jogo. Além disso, como indica o Le Parisien, o PSG fará um balanço da situação de Timothée Pembélé quando voltar da disputa dos Jogos Olímpicos.

No meio-campo, o brasileiro Rafinha e Ander Herrera sabem que não vão jogar muito, mas não receberam ofertas. Autor de uma boa Eurocopa com a Espanha, Pablo Sarabia apela para dois clubes da Serie A, Inter e Lazio, mas eles não querem gastar os 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) pedidos pelo PSG, até porque o jogador fará 30 anos no próximo ano.

O jornal ainda específica que o boato de uma troca com o atacante argentino da Lazio, Joaquin Correa, é cogitado pelos clubes. O Atlético de Madrid também perguntou sobre Sarabia, mas ainda não fez uma oferta oficial.

O Paris Saint-Germain continua confiante com todas essas negociações porque a janela de transferências ficará aberta até 31 de agosto.