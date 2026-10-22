PSG prepara investida surpreendente de € 50 milhões para substituir Khvicha Kvaratskhelia, lesionado

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O Paris Saint-Germain estaria preparando uma grande investida em janeiro pela promessa do Bayer Leverkusen Ibrahim Maza, após Khvicha Kvaratskhelia sofrer uma grave lesão no joelho que o tirou do restante da temporada. O clube francês enfrenta forte concorrência pelo jogador da seleção argelina, muito valorizado no mercado, enquanto Luis Enrique busca com urgência um substituto para o ataque.

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Lesão grave obriga o PSG a rever seus planos

O PSG sofreu um duro golpe com a notícia de que Kvaratskhelia perderá o restante da temporada. O ponta da seleção da Geórgia sofreu uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o afastará imediatamente por vários meses. Essa lesão grave deixa uma enorme lacuna no esquema ofensivo de Enrique.

O técnico do PSG depende muito do atacante quando os jogos das competições nacionais e europeias chegam às fases mais decisivas. Por isso, o assessor esportivo Luis Campos já busca ativamente um substituto de alto nível no mercado. A expectativa é que o clube parisiense invista pesado na janela de transferências de janeiro para reforçar seu ataque.

Atenção se volta para jovem destaque do Leverkusen

O PSG rapidamente identificou Maza, jovem do Leverkusen, como uma prioridade para o meio da temporada. Segundo o Fichajes, o jogador de 20 anos da seleção da Argélia se encaixa perfeitamente no perfil que Enrique procura para salvar a temporada do clube.

Maza desenvolveu seu futebol inicialmente no Hertha Berlin antes de se destacar no mais alto nível na Alemanha. Sua versatilidade tática e habilidade técnica impressionaram a equipe de recrutamento do clube parisiense.

Getty Images

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Preço elevado pelo destaque argelino

O jovem atacante vive ótima fase no Bayer Leverkusen nesta temporada. Ele já marcou três gols e deu três assistências em apenas oito partidas, considerando todas as competições. No entanto, contratar o cobiçado jogador certamente não será barato para o clube francês. As estimativas de mercado indicam que o PSG precisará apresentar uma oferta inicial de pelo menos € 50 milhões só para testar a disposição do Leverkusen de negociá-lo.

Forte concorrência pela promessa argelina

O Leverkusen certamente não deixará seu valioso atacante sair sem uma dura disputa nas negociações. O clube alemão já rejeitou investidas anteriores de Atlético de Madrid, Manchester City e Arsenal.

Além disso, a diretoria do Leverkusen negocia atualmente um novo contrato lucrativo para Maza. O clube espera que um aumento salarial significativo convença o meia a permanecer por mais tempo, apesar de seu vínculo atual ir até 2030.