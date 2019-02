Contra as apostas mais pessimistas, o Paris Saint-Germain superou os desfalques de nomes como Neymar e Cavani para vencer o Manchester United, nesta terça-feira (12), e largar bem nas oitavas de final da Champions League. Para o atacante Kylian Mbappé, porém, é preciso ter alguma cautela diante dos ingleses.

O resultado (2 a 0) foi quase o ideal para os parisienses, que podem até perder por um gol de diferença na volta, em casa, para avançarem às quartas de final. Mas ainda há o que melhorar.

"Não é perfeito, mas é bom. Perfeito mesmo só depois se conseguirmos a classificação", disse o jogador à rádio RMC. "Estamos felizes mas estamos apenas no intervalo (das oitavas de final). Precisamos continuar nos preparando bem porque tivemos alguns problemas na parte física, nos últimos 20 minutos."

A qualidade técnica apesar juventude impressiona, mas Mbappé também se destaca pela maturidade ao falar publicamente - como aconteceu após a vitória de hoje, quando pregou uma 'união' do futebol francês por conquistas a nível de clubes na Europa.

"Precisamos parar de demonstrar medo, o futebol é jogado em campo", prosseguiu o atacante. "O futebol francês precisa ir o mais longe que conseguir na Champions League"

"As pessoas precisam nos apoiar, nós vamos apoiar o Lyon nos próximos dias. Precisamos parar de sentir medo, somos bons o suficiente (para acreditar)", disse, em referência ao rival da França, que encara o Barcelona, também pelas oitavas da Liga.

Outros tópicos abordados por Mbappé:

"Foi um sistema novo, não estamos acostumados. Tínhamos muita gente atrás e poucos atacantes, é uma questão de tempo para nos adaptar. Voltamos com melhores intenções no segundo tempo, sabíamos que eles queriam marcar gols, mas fomos nós que conseguimos."

"Tuchel me avisou que seria um jogo diferente, que eu tocaria menos na bola. Foi difícil, ainda estou aprendendo essa função mas não estou frustrado."

