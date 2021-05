PSG perder o Francês é triste, mas não um fracasso, defende Pochettino

Parisienses precisam vencer o Brest e torcer por um tropeço do Lille neste domingo (23)

O PSG venceu o Monaco no meio da semana e conquistou o título da Copa da França, mas agora volta suas atenções para a Ligue 1. Na vice-liderança, com 79 pontos, a equipe parisiense está a um ponto atrás do Lille, atual líder, e ainda briga por mais um troféu antes do término da temporada.

Apesar de não depender apenas si para levantar mais um título, o técnico Mauricio Pochettino se recusar a dramatizar caso não consiga o final desejado.

"Para uma equipa como o PSG que está envolvida em todas as competições, não vencer é sempre uma grande desilusão. Mas seria mais uma desilusão ou frustração do que fracasso. A palavra fracasso é muito forte.", apontou.

"É sempre preciso acreditar no futebol. É um princípio que ainda temos. Achamos que tudo pode acontecer, mas devemos vencer e estar prontos, caso o Lille vença o Angers. Vamos lá com motivação e vontade de acreditar. Não tenho recado oara enviar ao Angers, sabemos que todos farão o seu melhor", completou.

Sem depender apenas de si para ser campeão da Ligue 1, o PSG entra em campo contra o Brest precisando da vitória e torcendo por um tropeço do Lille, que enfrenta o Angers. Todos os jogos da última rodada do Campeonato Francês será disputado neste domingo (23), às 16h (de Brasília).