PSG x Nantes: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela 29ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

O PSG recebe o Nantes neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 29ª rodada da Ligue 1, após se classificar para as quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Nantes DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG quer assumir a ponta da liderança /Foto: Getty

O aplicativo da OneFootball vai transmitir o jogo deste domingo, às 17h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando pela liderança do Campeonato Francês, o PSG chega embalado após eliminar o Barcelona na Champions League.

Neymar, afastado dos gramados, pode retornar no clássico diante do Lyon na próxima rodada, enquanto Moise Kean permanece isolado com Covid-19.

Do outro lado, o Nantes aparece na penúltima posição, e luta contra o rebaixamento.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappe; Icardi.

Provável escalação do Nantes: Lafont; Appiah, Girotto, Castelletto, Traore; Blas, Toure, Chirivella, Simon; Louza; Kolo Muani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Brestois 0 x 3 PSG Ligue 1 6 de março de 2021 PSG 1 x 1 Barcelona Champions League 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lyon x PSG Ligue 1 21 de março de 2021 17h (de Brasília) PSG x Lille Ligue 1 4 de abril de 2021 A definir

NANTES

JOGO CAMPEONATO DATA Nimes 1 x 1 Nantes Ligue 1 28 de fevereiro de 2021 Nantes 1 x 2 Reims Ligue 1 3 de março de 2021

Próximas partidas