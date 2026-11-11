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O Paris Saint-Germain estaria preparando uma proposta pelo goleiro Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, para reforçar o elenco nas próximas janelas de transferências. O clube francês já entrou em contato com o jogador da seleção suíça para tratar de uma possível transferência.

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PSG explora o mercado alemão

O PSG estaria explorando o mercado alemão em busca de jogadores de alto nível para reforçar amplamente seu setor de goleiros. Com o futuro de Lucas Chevalier na capital francesa ainda incerto, o clube da Ligue 1 precisou identificar novos alvos prioritários pela Europa. Contratar um goleiro confiável segue como uma das principais prioridades dos diretores esportivos do clube.

Segundo a publicação alemã Sport Bild, o PSG agora acompanha de perto Kobel, goleiro do Dortmund. O jogador de 28 anos chamou a atenção da diretoria parisiense após um início de temporada sólido, com nove partidas disputadas na Bundesliga até agora.

Primeiros contatos já foram feitos

O interesse do PSG parece ir muito além de uma simples especulação ou de um rumor sem fundamento. Fontes indicam que a cúpula do clube já tomou medidas concretas para avaliar a viabilidade financeira e logística de uma contratação de grande impacto. O clube francês aparentemente começa a preparar o terreno com antecedência para as próximas janelas de transferências.

Representantes do PSG teriam conversado várias vezes com Kobel e pessoas próximas a ele nas últimas semanas. Esses contatos preliminares mostram a forte intenção do clube de convencer o jogador da seleção da Suíça, muito valorizado no mercado, a deixar a Alemanha para se transferir ao Parc des Princes.

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Um dos destaques da Bundesliga

Kobel vem demonstrando seu alto nível de forma consistente desde que chegou ao vale do Ruhr, em 2021. Após sua bem-sucedida transferência do rival alemão Stuttgart, o goleiro suíço se consolidou como um dos jogadores mais confiáveis e seguros da primeira divisão alemã. Suas atuações regulares não passaram despercebidas pelos observadores dos principais clubes europeus.

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Seu perfil faz dele uma opção extremamente atraente para o PSG. A chegada de um jogador com sua qualidade comprovada reforçaria consideravelmente a defesa do clube, que segue montando um elenco capaz de competir em todas as frentes.

Renovação de contrato dificulta transferência

Apesar do interesse claro e crescente do PSG, tirar Kobel do Dortmund será uma operação complicada. O clube alemão está determinado a manter seu goleiro e trabalha para garantir sua permanência a longo prazo. Por enquanto, o PSG precisa esperar para ver se o jogador decide renovar o contrato ou buscar um novo desafio no exterior.

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O Dortmund está em negociações avançadas com Kobel por uma renovação de contrato lucrativa, embora seu vínculo atual já vá até o verão europeu de 2028.