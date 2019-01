"PSG me impressionou, mas o Barça sempre foi meu sonho", diz De Jong

Jovem talento holandês teve sua transferência para o Barcelona confirmada na última quarta-feira (23)

Na última quarta-feira (23), o Barcelona oficializou a contratação em definitivo de Frenkie De Jong e pôs fim a uma novela que já durava alguns meses. O meio-campista holandês de 21 anos era pretendido pelo PSG e pelo Manchester City. Ele disse que conversou com Thomas Tuchel e com Pep Guardiola, mas afirmou que sua escolha levou em consideração apenas o que o Barça poderia oferecer-lhe.

"[PSG] era uma das melhores opções. O clube, a equipe e o treinador me impressionaram. Me davam a oportunidade de jogar continuamente e a Ligue 1 poderia ter sido uma boa vantagem, já que há tempo para crescer. Fui a Manchester e a Paris e falei com Guardiola e Tuchel. Minha escolha não é uma decisão contra esses clubes, mas é a favor do Barça. O desafio é ótimo. Sobre a França, não tive a sensação de que gostaria de jogar lá durante 10 anos", revelou De Jong à Voetball.

Um ponto que Frenkie mostrou que foi o grande causador de dúvidas em sua cabeça na hora de escolher o clube foi a grande quantidade de meio-campistas que o elenco blaugrana já possui.

"Estava um pouco em dúvida porque pensei: 'Eles têm tantos meio-campistas e é um trabalho difícil garantir um espaço'. Mas o Barça me deu uma sensação correta. Não tenho garantias, mas minhas possibilidades são positivas", afirmou o camisa 21 do Ajax. Vale lembrar que a transferência já está assinada, mas De Jong vai a Barcelona apenas ao final dessa temporada.

(Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Mesmo muito empolgado com a possibilidade de vestir a camisa que ele sempre admirou, De Jong sabe que as coisas podem não dar certo no novo clube e já disse estar preparado para essa possibilidade.

"Quero aprender o idioma o mais rápido possível. Se não der certo, tentarei em outro lugar. Tenho apenas 21 anos e tenho que continuar crescendo", afirmou o holandês.