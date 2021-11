PSG já escolheu substituto diante de possível saída de Mbappé, diz jornal

O Paris Saint-Germain já está se preparando para perder Kylian Mbappé na próxima janela de transferências da Europa, e isso significa já estar pensando em um possível substituto para o jovem camisa 7 da seleção francesa. Uma promessa do futebol sérvio que está atuando na Itália: Dusan Vlahovic.

Desde a última janela de transferências, a saída de Kylian Mbappé do PSG vai ficando mais evidente. Sem querer renovar seu atual contrato com o clube francês e na mira do Real Madrid, o jogador francês não esconde o seu desejo de ir em busca de novos ares. E, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Preparado para a iminente partida do camisa 7 e entendendo que Erling Haaland não tem interesse em defender o clube, Leonador e Nasser Al-Khelaifi, responsáveis pelo PSG, já estão de olho no mercado em busca de um plano para contratar um substituto para o atacante. Até agora, o favorito é uma jóia servia de apenas 21 anos de idade. Dusan Vlahovic, da Fiorentina, segundo a Gazzetta dello Sport, da Itália, encabeça a lista de monitorados do clube francês.

Durante a última janela de transferências, a Fiorentina, que falhou na tentativa de renovar o contrato de sua joia, fixou o preço de seu passe em 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões na cotação atual).

Além do PSG, outros times também estão interessados no jovem, a Juventus aparece como favorito para contratar o jogador, que possui contrato com a Viola até junho de 2023, enquanto Manchester City, Tottenham e Borussia Dortmund correm por fora. Assim, para competir com a Velha Senhora, o PSG estuda até mesmo usar Mauro Icardi como moeda de troca na negociação pelo jogador de 21 anos.