PSG já encostou Rabiot e Ben Arfa e não deve facilitar para Neymar

Adrien Rabiot foi afastado do elenco quando a diretoria do PSG descobriu acerto com a Juventus. Ben Arfa também ficou encostado por problemas internos

No Parc des Princes, não são toleadas as revoltas. Neymar vive um momento complicado no clube enquanto força a saída para defender o . O brasileiro se reunirá nesta segunda-feira com o compatriota Leonardo, diretor esportivo do , para tratar o seu futuro, de acordo com o divulgado pelo diário As, da .

Neymar estaria preparando um plano de fuga desde fevereiro passado. No entanto, em caso de não haver êxito, seu futuro ficará ainda mais complicado na capital francesa. O PSG valorizará uma boa oferta. Porém, não venderá de forma fácil.

A sua luxuosa festa de aniversário, em fevereiro, quando ainda estava lesionado, não foi vista com bons olhos pela diretoria do . Suas declarações recentes também não pegaram bem. Ao ser perguntado sobre o seu melhor momento na carreira, o craque disse:

"Minha melhor recordação foi quando ganhamos do PSG de virada com o Barcelona", disse o camisa 10 do Paris Saint-Germain, citando o 6 a 1 nas oitavas de final da UEFA , em 2017.

A situação complicada de Neymar remete a outras vividas no PSG. E Nasser Al-Khelaïfi não as tolera no Parc des Princes. O presidente foi implacável nos casos de Adrien Rabiot e Hatem Ben Arfa, mostrando que ninguém é imprescindível se coloca os seus interesses à frente dos interesses do clube.

Punho de ferro com Rabiot



Uma interação com um vídeo de Evra, uma inconveniente saída nortunra e, sobretudo, a ideia de não renovar com o PSG tiraram o meio-campista francês de Paris.

"É inaceitável a atitude de Rabiot com o clube, os colegas e os seguidores", disse Antero Henrique, ex-diretor esportivo do PSG, que foi o principal opositor à volta do rebelde Rabiot: "Comunicaram que não firmará a renovação e a consequência é muito clara: ficará no banco de forma indefinida", explicou o então cartola à época. De fato, o PSG se excedeu nas multas ao meio-campista, chegando a puni-lo duas vezes pelo mesmo fato. O clube esteve obrigado a devolver dinheiro em uma das multas.

Rabiot falou sobre o tema logo que chegou a Turim: "Foi um período muito complicado em termos esportivos e emocional. Quero deixá-lo para trás. Quis fechar essa etapa de outra forma. Porém, não dependia de mim. Mantive algum contato com o Leonardo, ele entendeu que o meu ciclo em Paris havia se encerrado", disse o meio-campista, acrescentando: "A Juve está um passo à frente do PSG".

Ben Arfa cobra PSG na justiça



Hatem Ben Arfa ficou mais de 365 dias sem disputar um jogo ao menos pelo Paris Saint-Germain. O jogador chegou de graça do nice e, em sua segunda temporada, desapareceu do elenco comandado por Unai Emery. O francês entrou em pouquíssimas convocatórias, treinou com os reservas e optou por enfrentar o clube, o denunciando por discriminação e abuso trabalhista à Liga Francesa, responsável por gerir o .

Ben Arfa pede 8 milhões de euros à justiça local como forma de compensação.