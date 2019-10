PSG já cogita renovar contrato de Neymar; vai ficar mais caro para o Barcelona?

Clube estaria satisfeito com desempenho do brasileiro neste início de temporada, após o camisa 10 revelar desejo de sair

Após a novela na janela de transferências do meio do ano, em que Neymar afirmou que queria sair do , a situação mudou radicalmente para o brasileiro no PSG, e a medida que o tempo passou, as atuações do camisa 10 mostraram que o brasileiro pode ser líder do time.

Mais aplicado ao time, Neymar tem conseguido mudar, pouco a pouco, as vaias da torcida pelo apoio. Em cinco jogos pela , o brasileiro marcou quatro gols e fez o diretor Leonardo mudar de opinião a seu respeito.

De acordo a La azzetta dello Sport e o Le 10 Sport, o PSG planeja oferecer renovação de contrato a Neymar e, assim estenderia o vínculo do jogador com o clube de 2022 a 2024.

Em recentes entrevistas, Neymar reconheceu que quis deixar o clube, mas que agora está focado em levar o clube às conquistas, além de afirmar o sonho em ser o melhor jogador do mundo.

O PSG parece ter entendido a mensagem do brasileiro e quer fazer parte dessa trajetória, já que o clube também ambiciona faturar a , competição que diretamente credita os vencedores a ficar mais perto do título individual.