PSG já admite liberar Pochettino ao Manchester United no final da temporada

Os rumores da saída de Maurício Pochettino para o Manchester United parecem ter esfriado neste momento. O treinador do Paris Saint-Germain surgiu como favorito para substituir Ole Gunnar Solskjaer, que foi demitido do comando técnico do time inglês.

Porém, conforme a GOAL apurou, o PSG não tem intenção de liberar Pochettino para o United no meio da temporada, mas, apesar disso, está aberto a negociações ao fim da época.

Além disso, a GOAL entende que, embora não exista perspectivas dele trocar de time nas próximas semanas, existem muitas chances dele assumir o clube na próxima temporada.

Ainda nesse caminho, o Manchester United está se preparando para anunciar a chegada de Ralf Rangnick por seis meses de contrato, ou seja, até o fim do contrato. Vale destacar que o plano do United é contratar um técnico diferente.

Rangnick estará envolvido na tomada de decisão sobre o novo treinador, já que ele deverá assumir uma função de dirigente, não determinada ainda, após sua passagem como treinador.

A GOAL apurou, ainda que Pochettino continua sendo a primeira escolha para se tornar o futuro treinador, mas é uma situação que pode mudar como o passar do tempo.

Enquanto Rangnick não é anunciado, o atual técnico interino, Michael Carrick, será o responsável por comandar o time contra o Chelsea neste domingo (28).

Do lado de Pochettino, está claro que o treinador está longe de ser apaixonado pela vida em Paris, mas publicamente continua comprometido com o clube da Ligue 1. Já o PSG, provavelmente, fará o United pagar caro pela chance de contratar seu técnico enquanto ele ainda está sob contrato.