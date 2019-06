PSG informa que recuperação de Neymar vai durar quatro semanas

Brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo direito em jogo amistoso da Seleção Brasileira e fará tratamento convencional, de acordo com o clube francês

O informou, no fim da tarde deste sábado (8), que Neymar fará um tratamento convencional para a lesão sofrida no tornozelo direito, com duração de quatro semanas.

O craque brasileiro se lesionou durante a vitória do sobre o , na última quarta-feira (5), e precisou deixar o gramado aos 21 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, ele torceu o tornozelo direito.

Preocupado com a situação clínica de seu principal atleta, o Paris Saint-Germain enviou dois membros de seu departamento médico ao Brasil para avaliá-lo. Laurent Aumont e Gérard Saillant chegaram ao país neste sábado para submeter o craque a exames médicos.

Os dois médicos diagnosticaram uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito. Contudo, de acordo com o clube francês, não será necessária intervenção cirúrgica. Neymar fará um tratamento conservador pelas próximas quatro semanas.

Por conta do problema médico, ele se ausentará da . O escolhido para a sua posição foi Willian, atacante do . Tite fez a convocação do jogador na última sexta-feira (7).