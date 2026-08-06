O Paris Saint-Germain pretende voltar a procurar o Ajax por Mika Godts. Segundo o De Telegraaf, o gigante francês prepara uma oferta consideravelmente maior, depois de os amsterdameses terem rejeitado de forma categórica uma primeira proposta.

Inicialmente, o PSG ofereceu 40 milhões de euros, acrescidos de 5 milhões de euros em possíveis bônus. Para o Ajax, isso esteve longe de ser suficiente, e a proposta foi imediatamente descartada.

Pouco depois da vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne na terceira fase preliminar da Conference League, veio à tona que os parisienses não pretendem desistir. Godts marcou contra a equipe irlandesa, desperdiçou um pênalti e foi substituído sob aplausos do público pouco antes do fim, na Johan Cruijff ArenA.

A nova oferta do PSG ficaria entre 50 e 55 milhões de euros. Com isso, o clube de Paris aumenta o valor fixo em pelo menos 10 milhões de euros em relação à primeira proposta.

Ainda assim, esse montante segue abaixo da quantia de transferência que o Ajax tem em mente. Nos arredores da Johan Cruijff ArenA, fala-se em um preço pedido de cerca de 60 a 65 milhões de euros pelo ponta de 21 anos.

Para tirar das negociações a maior quantia de transferência possível, o Ajax recorreu à ajuda de Jorge Mendes. O renomado empresário português, que já teria oferecido seus serviços há cinco meses, trabalha nisso em um modelo de no cure no pay e só recebe uma remuneração quando o PSG chegar à soma desejada.

Mendes também foi procurado anteriormente por AZ e NEC para ajudar em possíveis transferências de saída de Kees Smit e Kodai Sano, respectivamente. Não se sabe se ele está de fato envolvido na iminente ida de Sano para o PSV.

Godts já teria acertado tudo pessoalmente com o PSG, onde um contrato até meados de 2031 ou 2032 o aguarda. O Ajax enfrenta o PEC Zwolle no domingo, mas, devido ao crescente interesse parisiense, é incerto se o belga ainda fará parte do elenco dos amsterdameses até lá.