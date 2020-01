PSG faz jogo duro com Cavani, mas já tem um substituto em mente

Caso o uruguaio realmente deixe os parisienses, clube já tem um plano B

A três dias do final da janela de transferências do inverno europeu, Edinson Cavani ainda não tem seu futuro definido: o uruguaio deseja deixar o PSG e se transferir ao Atlético de Madrid, mas o clube francês faz jogo duro no negócio e já recusou propostas vindas da . Ao mesmo tempo, os parisienses já começam a pensar num possível plano B.

Com menos de seis meses para o final do contrato do centroavante, era de se esperar que o jogador tivesse um valor de mercado menor, certo? Errado. O Atleti, depois de ter uma proposta de 10 milhões de euros recusada, voltou com 15 e esperava fechar negócio, mas o quer receber ainda mais para abrir mão do ídolo.

Segundo o jornal Le Parisien, o estafe de Cavani ainda tem esperança que a negociação se concretize, mesmo com o PSG pedindo 20 milhões de euros pelo jogador. Assim, um possível acordo, além de aliviar muito a folha salarial da equipe francesa, traria um retorno financeiro interessante ao clube francês.

Como o Atlético de Madrid vive uma seca de gols e precisa urgentemente de um centroavante, é possível que o negócio realmente saia, mesmo nesses poucos dias restantes de janela. Neste caso, o PSG já pensa em um substituto: Fernando Llorente.

O espanhol marcou apenas três gols nesta temporada pelo e seria o alvo número um dos franceses em caso de venda de Cavani. Prestes a completar 35 anos, Llorente teria um custo mensal ao PSG muito menor do que o uruguaio (terceiro maior salário do elenco, atrás apenas de Neymar e Mbappé) tem hoje.

O PSG retorna aos gramados nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), diante do Pau, pelas oitavas de final da Copa da . Por estar envolvido em negociações em andamento, Cavani nem viajou junto com o resto da delegação para o sul do país.