PSG falha na missão de buscar um substituto para Neymar antes do fechamento da janela

Clube parisiense escutou 'não' de Özil; brasileiro desfalcará a equipe por mais de dois meses

A janela de transferências fechou na última quinta-feira (31) na Europa com o PSG não tendo concluído o seu plano: contratar um substituto para Neymar.

Após a lesão do brasileiro que o manterá afastado dos gramados por pelo menos dois meses, a diretoria correu atrás deWillian, do Chelsea, e Mesut Özil, mas de acordo com o jornal Suddeutsche Zeitung, o meia do Arsenal recusou a oferta, enquanto os Blues não aceitaram uma proposta por menos de R$ 193,5 milhões para liberar o brasileiro.



Foto: Getty Images

Luciano Acosta ainda viajou para a capital francesa para a realização dos exames médicos. Os parisienses acordaram um negócio de nove milhões de euros com o D.C. United, mas a transferência do atacante acabou por não se concretizar.

O PSG é lider da Ligue 1 com 56 pontos, 13 a mais que o segundo colocado Lille.