PSG estuda contratação de Douglas Costa e Leonardo inicia conversas

Atacante teria sido informado que não faz mais parte dos planos da Juventus mesmo antes da contratação do técnico Maurizio Sarri

O está de olho em Douglas Costa para reforçar seu ataque para a próxima temporada, informa a revista France Football.

Novo diretor de futebol do clube, o brasileiro Leonardo já se encontrou com representantes do atacante da em Paris para acertar a transferência.

Segundo a Tuttosport, da , Douglas Costa teria sido informado que não fazia mais parte dos planos da Juventus mesmo antes da contratação do técnico Maurizio Sarri.

Embora seu contrato seja até 2022, ele deve sair neste ano mesmo que o negócio com o PSG não vingue.

Douglas Costa foi contratado por 40 milhões de euros (R$173 milhões) em 2018 junto ao de Munique após um ano de empréstimo na Itália. Com lesões na coxa e no tornozelo, ele desfalcou a Juventus por 152 dias e disputou apenas 25 partidas.