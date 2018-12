PSG estreita laços com Neymar e evita interesse de outras equipes

Atacante confirma acordo com principal patrocinador do clube parisiense e reforça vínculo que fora posto em dúvida nas últimas semanas

O PSG reforçou a intenção de manter Neymar por um longo tempo na equipe após confirmar o jogador como embaixador do Banco Nacional do Qatar (QNB, da sigla em inglês), principal patrocinador do clube.

O contrato estipula um vínculo no qual o camisa 10 representará o banco nas mídias sociais e nas principais plataformas de publicidade existentes. A confirmação oficial saiu na tarde da última segunda-feira (10).

Confira os números de Neymar na temporada atual da Champions League:

Com isso, o time afasta ao menos por enquanto os rumores que o ligam a outras equipes por conta do Fair Play Financeiro da UEFA. A imprensa europeia especulava que Neymar ou Mbappé teriam que sair do clube por conta dos ajustes financeiros necessários para a adequação com a regra.

Em 18 de setembro, a Câmera de Investigação do Controle Financeiro de Clubes reabriu o caso que envolve suposta irregularidade nas contas da agremiação parisiense que, por sua vez, recorreu da decisão com o argumento de que as normas impostas pelo Tribunal Arbitral de Esportes (TAS, da sigla em inglês) são subjetivas e defasadas.