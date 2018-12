PSG está interessado em jovem estrela do Borussia Dortmund, diz jornal

Thomas Tuchel quer a contratação de Julian Weigl, com quem trabalhou nos aurinegros

O Paris Saint-Germain quer reforçar o seu meio-campo e já tem um nome em mente para o setor.

Ao menos é o que garante o jornal francês Le Parisien. Segundo a publicação, o PSG mira a contratação do jovem e talentoso volante alemão Julian Weigl, que foi lapidado no Borussia Dortmund por Thomas Tuchel, técnico do time parisiense.

De acordo com a publicação, o PSG deverá fazer uma oferta de 30 milhões de euros pelo alemão em janeiro.