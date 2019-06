PSG está disposto a vender Neymar e aguarda ofertas, diz jornal

Clube francês teria informado a agente que busque um comprador para a estrela brasileira

A era Neymar no Paris St. Germain pode estar perto de um fim. O jornal L'Equipe publicou neste domingo que o clube parisiense estaria disposto a escutar propostas e negociar o atacante brasileiro.

O veículo afirma que o camisa 10 já não estaria satisfeito no futebol francês, o que faz com que a diretoria do entenda que é positivo discutir uma venda. O agente Pini Zahavi foi acionado para ofertar o atleta no futebol espanhol.

A meta do clube francês seria repor parte do investimento feito na contratação de Neymar. O PSG pagou 222 milhões de euros há dois anos e quer receber uma proposta que ao menos cubra parte do gasto feito.

Presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi afirmou à France Football que quer atletas comprometidos. "Os jogadores vão ter que assumir suas responsabilidades e trabalhar mais. E se não estão de acordo, as portas estão abertas. Adeus. Já não quero mais ver estrelismo", avisou.

Em dois anos na , Neymar conquistou o bicampeonato da , mas não foi capaz de atingir nem ao menos a semifinal da . O brasileiro ainda lidou com lesões, como a que no tornozelo que o afastou da .