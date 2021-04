PSG espera até o último minuto por Marquinhos, mesmo que seja para o banco

O treinador admitiu que é difícil que o brasileiro seja titular, mas pode tê-lo em parte do jogo; Verratti e Florenzi também são dúvida

O PSG ainda tem esperanças de poder contar com Marquinhos no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, mesmo que não seja durante os 90 minutos. O brasileiro se lesionou na partida de ida, logo após marcar um dos gols da vitória francesa por 3 a 2 .

Jogando na Alemanha, contra o atual campeão europeu e mundial, o PSG conseguiu um bom resultado ao vencer a reedição da final da última Champions League por 3 a 2, no entanto, como bem disse Mauricio Pochettino, "É o Bayern contra nós, é a melhor equipe do mundo, claro que vai nos impor dificuldades". Então, por isso, os franceses precisam do que tem de melhor.

Um dos principais nomes do elenco do time de Paris, porém, se lesionou no jogo de ida das quartas, logo após marcar o segundo gol do PSG, que deixou o time com a vantagem de 2 a 0 no placar. Marquinhos deixou o campo ainda no primeiro tempo, sentindo dores na perna e aparece como dúvida para Pochettino, mesmo após ter ficado de fora do jogo do final de semana contra o Strasbourg.

"Não sabemos ainda [se ele vai jogar]. Vamos tomar uma decisão amanhã. Em princípio, ele pode fazer parte do grupo. Claro, não poderá começar o jogo, mas pode estar no banco", disse o treinador na coletiva de imprensa.

Além de Marquinhos, outros dois jogadores do PSG parecem como dúvidas para o jogo decisivo. Marco Verratti e Alessandro Florenzi voltaram há pouco aos treinos após terem testado positivo para Covid-19. "Seria difícil para Marco Verratti começar e, para Alessandro Florenzi, veremos também como eles estão amanhã", completou o treinador, que disse ainda não ter o time definido para o duelo.

Pochettino, porém, se lembra do jogo de volta contra o Barcelona, no qual o time teve dificuldades, mesmo com o meio de campo titular. "Contra o Barcelona em casa, tivemos muita dificuldade para manter a bola apesar da presença de Verratti e Paredes no time. Não é uma questão de nomes. É uma questão coletiva", apontou o treinador.

O jogo de volta será nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília) . Por ter vencido fora de casa por 3 a 2, o PSG tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença - desde que o Bayern não faça pelo menos três - e ainda assim conseguir a classificação às semifinais.