PSG escapa de punição por irregularidades no Fair Play Financeiro da UEFA

Nesta terça-feira (19), a Corte Arbitral do Esporte emitiu decisão favorável ao clube francês

O conseguiu, nesta terça-feira (19), uma vitória importante fora dos campos. A apelação feita pelo clube contra a decisão da UEFA em reabrir as investigações sobre irregularidades no Fair Play Financeiro foi aceita pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

A UEFA havia confirmado em setembro que iria reabrir as suas investigações sobre a conduta financeira do clube francês. A entidade europeia iniciou essa busca em setembro de 2017, logo após o ter comprado Neymar por um valor recorde de € 222 milhões pouco antes de fechar um acordo de € 180 milhões por um empréstimo com cláusula de compra obrigatória por Mbappé.

Em um primeiro momento, a equipe de controle financeiro da UEFA encerrou as investigações em junho de 2018 após constatação que não havia irregularidades. No entanto, após revisar o caso, a entidade europeia decidiu reabri-lo. Entretanto, o CAS decidiu que não há mais a ser investigado, depois que o PSG lembrou que o pedido da UEFA veio após uma data limite de dez dias.

“A apelação entregue ao CAS em 3 de outubro de 2018 pelo Paris Saint-Germain contra a decisão publicada em 19 de setembro de 2018 pela Câmara Adjudicatória do Organismo de Controle Financeiro dos Clubes da UEFA (CFCB) e está confirmada a decisão postada ao lado”, diz nota oficial emitida pelo CAS. “A decisão publicada em 13 de junho de 2018 pela Câmara de Investigação do CFCB da UEFA, na qual foi encerrada a investigação sobre o cumprimento do Paris Saint-Germain é final”.