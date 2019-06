PSG envia médicos ao Brasil para avaliar lesão de Neymar

Paris Saint-Germain, clube do craque brasileiro, enviou uma dupla de médicos ao país para avaliar gravidade da lesão sofrida em amistoso da Seleção

O enviou dois médicos ao para avaliar a situação clínica de Neymar. O jogador será submetido a exames médicos para ter certeza do período de recuperação.

Por meio de nota oficial, o clube francês informou que Laurent Aumont, integrante do departamento médico do , e Gérard Saillant, membro do conselho médico da equipe e figura mundialmente conhecida na medicina, foram enviados ao Brasil para avaliar o atacante.

Neymar se lesionou na última quarta-feira (5), ao torcer o tornozelo no jogo diante da diante do . O problema do craque ocorreu ainda no primeiro tempo. Na ocasião, ele teve que deixar o Estádio Mané Garrincha de muletas e foi direto a um hospital da cidade.

O jogo disputado por Neymar era uma preparação do Brasil para a , que ocorre no país. De acordo com a nota, o atleta que veste a camisa 10 "sofreu uma forte entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito".

Neymar foi cortado da Seleção Brasileira na madrugada seguinte ao jogo. O técnico Tite convocou o atacante Willian, do , para a vaga do craque.

Confira, abaixo, a nota divulgada pelo PSG na noite desta sexta-feira:

"Nesta sexta-feira, o Dr. Laurent Aumont, médico da equipe profissional do Paris Saint-Germain, e o professor Gérard Saillant, figura internacional da medicina esportiva e membro do conselho médico do clube, partiram em direção ao Brasil. 72 horas depois da lesão de Neymar Jr, como exige o protocolo, os dois médicos estabelecerão o processo de recuperação e avaliarão a duração da indisponibilidade do jogador.

Na noite de quarta-feira, durante uma partida preparatória para a Copa América, o atacante selecionável brasileiro Rouge et Bleu sofreu uma forte entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito".