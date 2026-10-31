PSG entra na disputa por Eli Junior Kroupi, sensação do Bournemouth que atrai o interesse de gigantes europeus

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O Paris Saint-Germain monitora de perto o atacante do Bournemouth Eli Junior Kroupi, que está voltando após uma lesão no pé que o afastou por um longo período. O clube francês enfrenta forte concorrência de vários gigantes da Premier League, incluindo Arsenal e Manchester United, que também estão de olho no jovem talento.

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Kroupi volta a jogar pelo Bournemouth

O PSG e vários grandes clubes europeus acompanham de perto o atacante Kroupi, do Bournemouth, após seu aguardado retorno aos jogos da equipe principal. O jogador de 20 anos se recuperou recentemente de uma fratura do quinto metatarso do pé direito, uma lesão grave que sofreu em julho.

Depois de passar três meses difíceis em tratamento, o jogador da seleção francesa sub-21 finalmente começa a recuperar o ritmo de jogo. O técnico do Bournemouth, Marco Rose, controla cuidadosamente seu tempo em campo para não apressar o retorno do jovem, considerado uma grande promessa.

Ele entrou em campo por pouco tempo na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United no domingo, em Old Trafford. Três dias depois, Kroupi voltou a sair do banco na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa pela Copa da Liga.

Gigantes europeus acompanham jogador do Bournemouth

Enquanto o Bournemouth adota uma abordagem paciente e cuidadosa na recuperação do jovem atacante, os vários clubes interessados nele mostram bem menos cautela. Kroupi já despertava grande interesse na Europa durante a janela de transferências do verão europeu, antes que a lesão no pé interrompesse qualquer possível negociação.

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Segundo o TEAMtalk, PSG e Barcelona continuam acompanhando de perto sua evolução agora que ele voltou oficialmente a jogar. Chelsea e Tottenham, da Premier League, também seguem muito interessados em contratá-lo em um futuro próximo.

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A disputa pelo ex-jogador do Lorient está esquentando rapidamente. Relatos recentes indicam que Arsenal e Manchester United também incluíram formalmente seu nome em suas respectivas listas de possíveis contratações.

Bournemouth descarta venda na janela de inverno

Apesar do interesse crescente de alguns dos clubes mais poderosos da Europa, o Bournemouth tem plena consciência do enorme valor de Kroupi para seu elenco. O clube é totalmente contrário à saída de sua promissora estrela do ataque na próxima janela de inverno.

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Na 13ª posição da Premier League, a equipe do litoral sul considera o francês uma peça fundamental para o restante da temporada. O clube está decidido a não abrir negociações em janeiro, independentemente das ofertas financeiras apresentadas.

PSG avalia outros alvos

A firme recusa do Bournemouth em autorizar uma venda em janeiro representa um obstáculo significativo para os planos imediatos do PSG no mercado. O clube parisiense busca ativamente uma contratação na janela de inverno para compensar a ausência prolongada de Khvicha Kvaratskhelia por lesão. Como uma transferência de Kroupi no meio da temporada parece estar totalmente descartada, o PSG terá de voltar sua atenção para outros alvos a fim de reforçar o ataque.