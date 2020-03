PSG encara o Lyon para testar futebol e nervos antes da "missão Liga dos Campeões"

Uma semana antes do duelo contra o Borussia Dortmund, equipe de Neymar tem teste pela Copa da França contra rival que também está na Champions League

Nesta quarta-feira (04), o PSG encara o Lyon pela semifinal da Copa da França, às 17h (de Brasília). Mas a partida será muito mais importante para o clube parisiense do que parece. Para Thomas Tuchel, treinador da equipe, esse será um teste decisivo no nível da Liga dos Campeões.

Em primeiro lugar, essa postura foi adotada porque o confronto acontece exatamente uma semana antes do duelo decisivo contra o , pelas oitavas de final da . O PSG perdeu o jogo de ida por 2x1 e terá que reverter o resultado em seu estádio para seguir na competição.

Em segundo lugar, o teste acontecerá contra o , que também está nas oitavas de final do torneio europeu e com chances reais de se classificar para a próxima fase. A equipe de Bruno Guimarães venceu a Juventus de CR7 por 1x0 e ainda sonha com a vaga nas quartas. Com o resultado positivo na Liga dos Campeões e com a vitória diante do Saint-Etienne, pela , o Lyon chegará confiante para o duelo da Copa da .

📺 É véspera de duelo contra o @OL_Portugues e você pode conferir toda a nossa preparação para esse grande clássico 💪👇 pic.twitter.com/cx1mB286UB — (@PSGbrasil) March 3, 2020

“O jogo permitirá criar uma mentalidade dentro da equipe. Também é hora de observar que é capaz de mostrar qualidade. Estou certo de que somos uma equipe forte capaz de aguentar esses momentos de pressão”, explicou Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da partida.

Além dessas questões, a partida pela também será importante para o comandante alemão testar melhor parte de seu elenco. Contra o Lyon, Thiago Silva, contundido, e Kimpembe, suspenso, estão fora. Já para o duelo da Champions, na próxima semana, Verratti e Meunier não poderão jogar. Assim, Tuchel acredita que esse seja uma ótima oportunidade de testar o equilíbrio e a maturidade do elenco, além de saber se os jogadores estarão preparados para lidar com a grande pressão que haverá durante todo o jogo contra o Dortmund.

E essa oportunidade, inclusive, será importante para Neymar. O brasileiro esteve suspenso na última partida do , contra o , pela Ligue 1, mas estará entre os titulares para encarar o Lyon.