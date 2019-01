"PSG é um dos piores adversários possíveis", diz técnico do United

O norueguês ainda não era treinador dos Red Devils quando o sorteio das oitavas de final da Champions League aconteceu, e teme enfrentar o PSG

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, disse em entrevista ao canal RMC Sport que o Paris Saint-Germain é o “pior adversário possível” para se enfrentar nas oitavas de final da Champions League.

“Enfrentar o Paris Saint-Germain é um grande desafio, é uma equipe fantástica. É ótimo ver o quanto essa equipe evoluiu nos últimos 10, 12 anos. O PSG é um dos piores adversários possíveis", afirmou Solskjaer.

A entrevista foi ao ar nesta quarta-feira (30), mesma data em que o clube francês confirmou que Neymar estará ausente das atividades por 10 semanas para tratar de sua lesão no quinto metatarso do pé direito.

O treinador dos Red Devils comentou em que situação estava quando soube que o PSG seria seu próximo adversário na Champions, e deu seu palpite sobre o melhor trio de ataque do futebol europeu.

"No dia do sorteio, eu estava na Noruega, em casa com o meu filho mais velho. Nós nos perguntamos quem queríamos enfrentar e quem queríamos evitar", disse Solskjaer, que na época ainda não era o técnico do United. Na data do sorteio, Jose Mourinho ainda estava no comando da equipe.

“Nós somos adversário duros. É um verdadeiro teste para um time como o Manchester United, jogar contra jogadores como Mbappé, Cavani e Neymar. Sem dúvida é o melhor trio de ataque da Europa... atrás do Manchester”, brincou.

Desde que assumiu o cargo, Solskjaer já conquistou oito vitórias e um empate com os Red Devils. A primeira partida contra o PSG acontece em 12 de fevereiro, no Old Trafford. Já a partida de volta acontece em 6 de março, no Parque dos Príncipes. Neymar está confirmado como desfalque em ambos confrontos.