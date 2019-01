PSG é multado em 100 mil euros por desrespeito às regras éticas nas contratações

O clube parisiense ainda pode recorrer da decisão, tomada pela Comissão de Disciplina da Ligue 1

O PSG foi multado em € 100.000 por ter desrespeitado as regras éticas existentes em suas contratações. De acordo com o jornal francês L’Équipe, dirigentes da equipe parisiense também foram multados.

A Comissão de Disciplina do Campeonato Francês tomou a decisão após reunião nesta terça-feira (22) na qual julgaram as acusações envolvendo racismo nas categorias de base do PSG.

Além do clube, que pode recorrer da decisão, vários empregados do PSG foram multados: gerente do centro de capacitação do PSG, Bertrand Reuzeau foi multado em € 10 mil e Marc Westerloppe, ex-chefe da unidade de recrutamento da França no centro de capacitação e Pierre Reynaud, outro chefe de recrutamento, foram multados em € 5 mil euros cada.